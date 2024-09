Objavljeno: 2.9.2024 07:00

Tesle same vozijo v rdečo luč

Vozniki Teslinih avtomobilov, ki uporabljajo zadnjo generacijo programske opreme za avtonomno vožnjo (Full-Self Driving), so se znašli pred resnimi težavami. Vozila s FSD, kadar je ta vključen, pogosto vozijo v rdečo luč. Ne gre za osamljene primere, temveč kar pogosto nevšečnost.

Na YouTubu in družbenem omrežju Reddit so se znašli številni posnetki, ki so jih naredili razočarani vozniki. Težava, četudi jo bo Tesla bržkone kmalu rešila s programsko posodobitvijo, meče slabo luč na njihovo tehnologijo. Trenutno teče zvezna preiskava zoper podjetje zaradi več nesreč, v katerih so bila udeležena vozila z FSD. Čeprav Tesla ves čas trdi, da ne gre za avtopilota ali samovozeča vozila, temveč za asistenčni sistem, so poimenovanja in oglaševanje drugačna. In prav to domnevno zavajajoče oglaševanje sedaj preiskujejo.

Hkrati se Tesla pripravlja na uporabo taksijev, ki bodo vozili brez voznika zgolj s Teslino opremo. Problematični FSD ima sicer več kot 360.000 vozil, skupno pa jih je več kot pol milijona.