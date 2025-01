Objavljeno: 31.1.2025 07:00

Tesla ponovno pod pričakovanji

V zadnjem kvartalu minulega leta je Tesla še nekoliko poslabšala svoje poslovanje, potem ko je že celotno leto 2024 zaostajala za pričakovanji analitikov. Prodaja avtomobilov upada, krepijo pa se druga področja, ki pa za zdaj v absolutnih številkah ustvarijo manjši del prihodkov.

V sektorju proizvodnja avtomobilov je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2013 Tesla lani ustvarila osem odstotkov manj prihodkov, in sicer le 19,8 milijarde dolarjev. Po drugi strani je podvojila prihodke na področju energetike in shranjevanja energije ter jih za tretjino povečala v sektorju storitev. A oboje sta nišna sektorja, kjer Tesla še ni velik igralec, saj sta skupaj prinesla slabih šest milijard dolarjev.

Skupno so tako prihodki v minulem četrtletju sicer zrasli za dva odstotka, dobiček se je skrčil za četrtino, čisti dobiček za 71 odstotkov, marža pa je treščila na vsega 6,1 odstotka. Povprečje v panogi je okrog 10 odstotkov.

V celotnem letu 2024 je Tesla zabeležila šest odstotkov nižje prihodke od proizvodnje avtomobilov (77 milijard dolarjev), 67-odstotno rast v sektorju energetike in shranjevanja energije in 27-odstotno rast v sektorju storitev. Skupni prihodki so zrasli za en odstotek, čisti dobiček pa se je razpolovil. Tesla je poslovala najslabše po letu 2021, nižji je tudi denarni tok.

In kako se to odraža v realnem svetu? Elon Musk trdi, da Tesla ni več proizvajalec avtomobilov, temveč se ukvarja z umetno inteligenco in robotiko. A še vedno 77 odstotkov prihodkov ustvari prodaja avtomobilov. Vlagatelji niso zaskrbljeni, saj je delnica lani pridobila 103 odstotke, medtem ko je dobiček strmoglavil. A ob vsem tem ne pozabimo – Elon Musk je postal eden najvplivnejši ljudi v novi ameriški administraciji.