Tesla bo morala zamenjati računalnike za avtonomno vožnjo

Izvršni direktor Tesle, Elon Musk, je priznal, da bodo morali zamenjati vse računalnike HW3, nameščene v njihovih vozilih s plačano funkcijo Full Self-Driving (FSD).

Elon Musk je potrdil, da trenutna strojna oprema ne bo dosegla varnostne ravni, potrebne za popolnoma avtonomno vožnjo brez nadzora voznika, zato bodo v Teslinih avtomobilih morali zamenjati osrednje računalnike. Zamenjava bo brezplačna, vendar le za uporabnike, ki so plačali do 15.000 dolarjev za FSD paket. To bi lahko predstavljalo težavo, saj je Tesla v preteklosti trdila, da so vsa njihova vozila, proizvedena od leta 2016, sposobna popolnoma avtonomne vožnje, ne glede na to, ali je bil kupljen FSD ali ne. Dodatno oviro predstavlja tudi dejstvo, da trenutni HW4 računalniki, vgrajeni v novejša Teslina vozila, niso združljivi s starejšimi modeli, kar pomeni, da bo Tesla morala razviti poseben nadomestni računalnik za HW3 vozila.

Priznanje je pomemben preobrat, saj potrjuje dvome, ki so jih mnogi izražali že dlje časa, in sicer, da HW3 ne bo zmožen doseči obljubljene popolne avtonomne vožnje in da bo za nadgradnjo potrebna nova strojna oprema.