Objavljeno: 24.12.2024 05:00

Telegram prvikrat pozitiven

Telegram, ki ima precej težav zaradi aretacije direktorja in ustanovitelja, bo prvikrat v zgodovini ustvaril dobiček. Letošnji prihodki bodo presegli milijardo dolarjev, medtem ko so še lani znašali 350 milijonov dolarjev. Podjetje ima milijardo uporabnikov, med njimi tudi 12 milijonov naročnikov, ki plačujejo pet dolarjev letno. Levji delež prihodkov sicer prispevajo oglasi.

V lasti imajo tudi precej kriptovalut, katerih vrednost je letos poletela. Letos so prodali za več sto milijonov kriptovalut, med njimi tudi lastni Toncoin. A ključno vprašanje je, kako se bo podjetje znašlo v prihodnjih mesecih in letih, če bo ustanovitelj Pavel Durov ostal v zaporu in bo morebiti celo obsojen.

Telegram je namreč znan kot precej specifična platforma, ki ima šibko moderacijo in služi kot zvočnik za širjenje teorij zarote. Varnostno Telegram nikdar ni bil na nivoju Signala ali celo WhatsAppa, je pa po drugi strani redno ignoriral kakršnekoli pozive oblasti – kar je na koncu v zapor poslalo Durova.

Podjetje nikoli ni zbiralo denarja iz skladov tveganega kapitala, temveč se je zanašalo na slavo Durova, kriptovalute, oglaševanje in posojila. Da pa bi poslovali stabilno, bodo morali postati bolj konvencionalni. To med drugim prinaša tudi moderiranje, zato so nedavno zaposlili 750 novih moderatorjev.

Za zdaj ne kaže, da bo Telegram prodal delnice, temveč ostaja v stoodstotni lasti Durova. A profitabilnost bi to lahko kmalu spremenila.