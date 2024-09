Objavljeno: 24.9.2024 06:00

Telegram bo razkril IP naslove in telefonske številke uporabnikov

Pavel Durov je napovedal spremembo v politiki priljubljene aplikacije za sporočanje, ki bo po uradni dolžnosti oblastem na zahtevo zdaj posredovala IP naslove in telefonske številke svojih uporabnikov.

Spremembo politike je najprej objavil Bloomberg, ki je izpostavil, da je bil Telegram v preteklosti znan po svoji neodzivnosti na zahteve organov pregona. Podjetje je pogosto ignoriralo prošnje za informacije o osumljencih kaznivih dejanj in za odstranitev določenih vsebin. Poleg te spremembe je Telegram uvedel tudi nove ukrepe za preverjanje vsebin. Z uporabo umetne inteligence in ekipe moderatorjev bo aplikacija po novem odstranjevala problematične vsebine iz rezultatov iskanja. Sodelovali bodo tudi uporabniki, ki lahko sami prijavijo nevarne ali nezakonite vsebine, da jih lahko Telegramova ekipa odstrani.

Kljub tem novostim Telegram še vedno ohranja nekatere funkcije, ki uporabnikom omogočajo dodatno zaščito zasebnosti. Med temi funkcijami so šifriranje sporočil od začetka do konca, možnost pošiljanja sporočil, ki se samodejno izbrišejo in uporaba aplikacije brez povezave s SIM kartico.