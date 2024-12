Telefon Samsung Galaxy S25 Ultra bo imel več pomnilnika

Telefon Samsung Galaxy S25 Ultra bo na voljo v začetku prihodnjega leta v treh različnih konfiguracijah različnih količin prostora za shranjevanje in pomnilnika RAM.

Samsungov telefon Galaxy S25 Ultra bo po zadnjih informacijah vseboval večjo količino pomnilnika RAM in z njim podpiral zmogljivejše funkcije umetne inteligence. Na voljo bodo modeli z 12 GB pomnilnika RAM in 256 GB prostora za shranjevanje, 16 GB in 512 GB ter 16 GB in 1 TB.

To je prvič po Galaxy S21 Ultra, da bo Samsung ponudil 16 GB pomnilnika RAM, kar je korak naprej glede na modele S24 Ultra, ki so imeli največ 12 GB RAM-a. Povečanje RAM-a je povezano s storitvijo Galaxy AI, saj novi modeli potrebujejo več pomnilnika za podporo naprednih funkcij umetne inteligence.

Druge pričakovane lastnosti S25 Ultra vključujejo procesor Snapdragon 8 Elite, medtem ko zaslon in baterija predvidoma ostajata nespremenjena. Oblikovanje naj bi uvedlo bolj zaobljene robove namesto ostrih linij. Namesto večjih strojnih izboljšav, Samsung očitno stavi na zmogljivosti umetne inteligence.