Telefon iPhone lahko postane fotoaparat Leica

Nemško podjetje Leica je predstavilo novo aplikacijo Leica Lux, ki telefonom iPhone omogoča, da posnemajo legendarne fotoaparate in klasične objektive.

Aplikacija, ki je na voljo v App Store, vključuje 11 barvnih profilov ki so zasnovani tako, da posnemajo čislane fotoaparate in objektive podjetja Leica. Leica Lux omogoča popolnoma samodejni način, podoben privzeti Applovi kameri, vendar vključuje tudi način Aperture mode, ki programsko posnema stil in zamegljeno ozadje več tisoč evrov vrednih objektivov, kot so Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH in klasični Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH iz leta 1966. Aplikacija ima urejen uporabniški vmesnik s prilagodljivimi kontrolami, ki vključujejo kompenzacijo osvetlitve in živ histogram, ter se zna brezšivno povezati s privzeto galerijo slik. Brezplačno lahko uporabljamo pet profilov in eno imitacijo objektiva, medtem ko je odklepanje vseh barvnih profilov, objektivov in profesionalnih funkcij, kot so ročne nastavitve osvetlitve, pogojeno s plačevanjem mesečne naročnine v višini osmih evrov.