Objavljeno: 2.1.2025 19:00

SvarDOS je odprtokodni naslednik DR-DOS

Originalni DOS je že zdavnaj pokopan, a še vedno živi več njegovih kopij in alternativ. Ena izmed njih se imenuje SvarDOS, ki je bil do nedavnega distribucija oziroma veja FreeDOS-a. Šlo je za zelo oskubljeno verzijo, ki je šla na eno disketo s kapaciteto 1,4 MB in je tekla na procesorjih 8086 ali 8088.

SvarDOS je sedaj dobil novo jedro EDRDOS, s čimer je postal naslednik še enega legendarnega sistema DR-DOS. Tega je razvijal Gary Kildall v svojem podjetju Digital Research – to je nesojeni Microsoftov konkurent. Kasneje je živel kot DR-DOS/OpenDOS Enhancement Project, a se je razvoj kasneje končal. Leta 2011 ga je spet začel razvijati ES Masloch in iz tega je nastalo jedro EDRDOS.

DR-DOS je bliže MS-DOS-u kakor FreeDOS. Windows 3.1 na slednjem ni tekel brez obsežnih popravkov, medtem ko ga DR-DOS poganja brez težav. Enako velja za SvarDOS. Ta je torej odprtokodni naslednik DR-DOS-a, ki ima kup uporabnih funkcij, denimo urejevalnik paketov programov.