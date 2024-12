Objavljeno: 18.12.2024 18:00

Storitev Google Maps prikazala moškega, ki daje v prtljažnik truplo

Na severu Španije je posnetek s kamero avtomobila Google Maps postal ključni dokaz v primeru pogrešane osebe.

Fotografije z Googlovih Zemljevidov prikazujejo moškega, ki v prtljažnik rdečega Roverja nalaga bel vrečast predmet. Ovekovečen trenutek, ki ga je oktobra posnelo vozilo Google Maps v kraju Tajueco, je policiji pomagal aretirati dva osumljenca v zvezi z izginotjem kubanskega državljana. Slednji, ki je novembra 2023 izginil v mestu Soria, je bil v Španiji, da bi našel svojo domnevno partnerko. Izginotje je prijavil sorodnik, ko je prejel sporočila z njegovega telefona, ki so nakazovala, da zapušča državo. Policija je preiskovala njegovo nekdanjo partnerko in njenega novega partnerja, ki sta bila osumljena umora. Telo, domnevno pripadajoče pogrešanemu, so našli na pokopališču v bližnjem kraju.

Pri preiskavi so si pomagali tudi z Googlovo storitvijo, pri tem pa naleteli na zanimiv prizor, ki jim je pomagal razvozlati primer. Prebivalci Tajueca so slike sicer opazili že prej, a jim sprva niso pripisovali večjega pomena.