Objavljeno: 22.8.2024 05:00

Število uporabnikov X-a v EU upada

Po lastnih podatkih platforma X izgublja uporabnike v EU, kar je v nasprotju s pričakovanji in smelimi načrti Elona Muska. Konec lanskega julija je bilo evropskih uporabnikov 112 milijonov, letos januarja še 111 milijonov, minuli mesec pa le 106 milijonov. Trendu se pridružuje še spor z Evropsko komisijo, ki preiskuje X in mu utegne naložiti velikansko globo.

Komisija je lani decembra začela postopek zoper X zaradi suma, da platforma krši akt o digitalnih storitvah (DSA), da ne nadzoruje vsebin, da širi neresnice in da varuje uporabnikov. Minuli mesec je evropski komisar Thierry Breton ponovno pisal lastniku X-a Elonu Musku, da dovoljuje širjenje škodljivih vsebin. Modra kljukica, ki je bila včasih simbol preverjenih profilov in zanesljivih vsebin, je sedaj vse prej kot to.

X sicer zaradi zahtev Evropske unije dvakrat letno objavlja poročilo o transparentnosti, v katerem navedejo osnovne statistike o delovanju platforme in ukrepi za zagotavljanje integritete.

X Transparency