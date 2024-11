Objavljeno: 11.11.2024 07:00

Število uporabnikov ChatGPT preseglo uporabnike Chrome

ChatGPT in tudi sorodni veliki jezikovni modeli imajo že toliko uporabnikov, da jih lahko primerjamo zgolj z brskalniki. Promet na strani ChatGPT se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 116 odstotkov, na NotebookLM pa celo za 200 odstotkov.

Trendi še ne kažejo znakov umirjanja. Mesečni prirast uporabnikov ChatGPT je v minulih treh mesecih znašal 8, 19 in 17 odstotkov. V oktobru je bilo obiskovalcev že 3,7 milijarde, kar je primerljivo s številom uporabnikov brskalnika Chrome. Microsoftov Copilot ima 70 milijonov obiskov – kot samostojna storitev, integriran pa še bistveno več uporabnikov. Googlov Gemini je imel oktobra 291 milijonov obiskovalcev.

Zanimivo je, da je ChatGPT število uporabnikov povečal tudi s spremembo domene. Sprva so uporabljali chat.openai.com, maja letos pa so prešli na chatgpt.com, kar je za več kot milijardo povečalo število uporabnikov. Pred tednom dni pa so kupili še domeno chat.com, za katero so odšteli 10 milijonov dolarjev (v lastnih delnicah). Domeno jim je prodal lastnik podjetja HubSpot Dharmesh Shah.