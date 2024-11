Objavljeno: 22.11.2024 07:00

Starejši D-Linkovi VPN usmerjevalniki morajo v koš

Lastniki starejših D-Linkovih VPN usmerjevalnikov bodo nezadovoljni z obvestilom, da so zaradi resne varnostne ranljivosti nepopravljivi in jih lahko le še vržejo v koš. Podrobnosti o ranljivosti D-Link zaradi varnosti ne želi razkriti, so pa potrdili, da jih zaradi starosti ne bodo popravljali.

Gre za ranljivost, ki omogoča oddaljeno izvajanje kode (remote code execution). Tovrstne ranljivosti so se sicer v preteklosti že pojavile pri izdelkih različnih proizvajalcev, pri čemer je resnost nihala, običajno pa so proizvajalci luknjo odpravili.

To pot pa je D-Link neomajen, da so prizadeti usmerjevalniki nepodprti, izven običajne življenjske dobe, zato popravkov ne bo. Nekateri so res stari, nepodprti že desetletje, po drugi strani pa so nekateri življenjsko dobo zaključili letos.

Prizadeti VPN usmerjevalniki so: DSR-150 (maj 2024), DSR-150N (maj 2024), DSR-250 (maj 2024), DSR-250N (maj 2024), DSR-500N (september 2015), DSR-1000N (oktober 2015).