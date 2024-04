Objavljeno: 17.4.2024 12:00

Stanford v poročilu: umetna inteligenca pronica v vse pore življenja

Univerza Stanford je izdala svojo letno analizo o stanju umetne inteligence. V sedmem poročilu zapovrstjo, ki je s 500 stranmi tudi najobsežnejše doslej, ugotavljajo, da je razvoj izjemno hiter, vpliv na vsakdanje življenje pa čedalje opaznejši.

Ugotovili so, da umetna inteligenca ljudi pri nekaterih opravilih že premaga, ne pa pri večini. Prepoznavanje slik in razumevanje pisane angleščine je po metrikah že precej dobro, zatakne pa se pri načrtovanju, matematičnih problemih ipd.

Zanimivo je, da je industrija bistveno produktivnejša. V letu 2023 je iz industrije prispelo 51 modelov, iz akademskih krogov pa le 15. Še 21 pa je nastalo v sodelovanju. Največ modelov prihaja iz ZDA, sledijo pa Kitajska, EU in Združeno kraljestvo. Modeli se tudi dražijo, saj je trening GPT-4 stal 78 milijonov evrov, Googlovega Gemini Ultra pa že 191 milijonov dolarjev.

Temu sledijo tudi vlaganja, ki so eksplodirala. Od leta 2022 so se početverila in lani dosegla že 25,2 milijard dolarjev. Medtem ko umetna inteligenca dviguje produktivnost vseh zaposlenih, se pospešuje tudi znanstveni razvoj in zavedanje javnosti, da je umetna inteligenca tu. Na koncu sledijo še regulatorji, ki so lani začeli sprejemati prva pravila rabe.

