Spotify s prazničnim darilom - pornografijo

Spotify, znan po svoji strogi politiki prepovedi eksplicitne vsebine, se je znašel v središču pozornosti, potem ko so uporabniki naleteli na nepričakovane pornografske vsebine med rezultati iskanja.

Incident se je zgodil konec decembra, ko je uporabnik Reddita, ki je iskal pesem Mie Khalife, med predlogi iskanja našel eksplicitne videoposnetke z njenim imenom. Čeprav je Spotify sporne vsebine hitro odstranil in potrdil kršitev svojih pravil, je dogodek razkril vrzeli v preverjanju vsebin na platformi. Več uporabnikov je poročalo o podobnih težavah z NSFW vsebinami, vključno s pornografskimi slikami in zvočnimi posnetki, ki so bili naloženi na Spotify prek začasnih računov.

Težave so še posebej zaskrbljujoče zaradi mlajše demografske skupine uporabnikov pretočne storitve Spotify, ki dovoljuje uporabo že trinajstletnikom. Spotify poudarja pomembnost zagotavljanja pravilnih starostnih podatkov ob registraciji, da lahko sistem deluje skladno z zaščitnimi ukrepi za mladoletne. Dogodek izpostavlja potrebo po boljšem nadzoru vsebine na digitalnih platformah in skrbi za varnost uporabnikov vseh starostnih skupin.