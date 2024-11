Objavljeno: 29.11.2024 21:00

SpaceX bo mobilno omrežje stregel s satelitov

Zvezna telekomunikacijska komisija (FCC) v ZDA je podjetju SpaceX izdala pogojno dovoljenje za uporabo satelitov iz sistema Starlink za zagotavljanje mobilnega omrežja v nepokritih območjih države.

SpaceX bo torej lahko uporabljal frekvence, ki ustrezajo mobilnim omrežjem, na največ 7500 satelitih Gen2 iz konstelacije Starlink. S tem bo nudil dodatno pokritost z omrežjem – SCS (Supplemental Coverage from Space), ki ne bo motilo drugih omrežij. Trenutno je ustreznih satelitov v orbiti 2600, izmed teh jih ima okrog 320 zmožnost povezovanja neposredno z mobilnimi telefoni na zemlji. FCC pa še ni dovolil povečanja oddajne moči, ki jo zahteva SpaceX.

Kmalu bomo govorili po satelitih

V orbiti je sicer še 4100 satelitov SpaceX prve generacije, ki pa so v nekoliko višji orbiti na višini 540-570 kilometrov. Vse skupaj pa pomeni, da bodo podobna dovoljenja verjetno dobila tudi konkurenčna podjetja, denimo AST SpaceMobile, ki sodeluje z AT&T in Verizonom. In morda se bo v prihodnosti zgodilo, kar so nekateri tedaj napak trdili že ob prvih mobilnih omrežjih – dobili bomo satelitske telefone v vsak žep.