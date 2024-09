Objavljeno: 18.9.2024 05:00

Sony za proizvajalca čipov v PlayStationu 6 izbral AMD

Po poročanju Reutersa se je Sony že odločil, da bo v prihajajoči konzoli PlayStation 6 uporabljal AMD-jeve čipe. Že v prvi fazi pogovorov so izločili Broadcam in drugo konkurenco, tako da sta na koncu ostala le AMD in Intel. Na koncu je izpadel še slednji.

To niti ni tako presenetljivo, saj so AMD-jevi čipi tudi v PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro. Izbira istega proizvajalca za novo generacijo konzole bo olajšala zagotavljanje združljivosti za nazaj, ni pa to edina možnost. Združljivost bi lahko zagotovil tudi Intel, a se na koncu niso mogli uskladiti pri maržah, saj bi čipe na koncu proizvajal TSMC.

Če bi se Intel uspel dogovoriti s Sonyjem, bi bila pogodba lahko težka okrog 30 milijard dolarjev,poročajo viri iz podjetja. A na koncu je zmagal AMD.

Reuters