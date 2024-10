Objavljeno: 8.10.2024 07:00

Sodišče: Google mora odpreti Play Store

Kalifornijsko sodišče je danes razsodilo v znamenitem primeru Epic Games proti Google in v veliki meri pritrdilo prvemu. Googlu je naložilo korenite spremembe spletne tržnice aplikacij Play Store, ki bo sedaj postala bistveno bolj odprta kot doslej. Spremembe bodo tektonske.

Sodnik James Donato je ugotovil, da je Google vzpostavil zapleteno omrežje pogodb z razvijalci, proizvajalci telefonov in operaterji, ki preprečuje nastanek novih spletnih tržnic z aplikacijami. To se ima spremeniti. Google bo moral za tri leta odpreti Play Store tako, da bo v njem ponudil tudi aplikacije za spletne tržnice drugih proizvajalcev. Ti bodo tudi upravičeni do celotnega kataloga aplikacij v Googlovi spletni tržnici.

Epic Games je dobil praktično vse, kar je zahteval, a se to lahko še spremeni, če se Google pritoži in zmaga. Uporaba Google Play Billing ne sme biti več obvezna, razvijalci pa morajo imeti pravico v spletni tržnici oziroma aplikacijah opozoriti na alternativne načine plačila. Razvijalci aplikacij bodo imeli tudi pravico za vstavljanje povezav do svojih aplikacij izven Play Stora, cene pa bodo neodvisne od Play Billinga. Google ne sme ponujati plačil, kompenzacij ali drugih ugodnosti razvijalcem, proizvajalcem ali operaterjem.

Lahko pa Google izvaja nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti in integritete spletne tržnice. Vse spremembe bodo začele veljati čez osem mesecev, dotlej pa ima Google čas, da pripravi njihovo uveljavitev. V nekaj manjših točkah pa je Epic Games izgubil. Odprtje trgovine bo trajalo tri in ne šest let, nalaganje aplikacij mimo Play Stora (sideloading) z enim klikom ni obvezno, Android API in Google Play ostajajo povezani.

Epic Games je torej iztržil precej več kot v tožbi z Applom, kar je tudi razumljivo, ker ima Android večji tržni delež. Google seveda trdi, da je odločitev sodišča slaba in da bo negativno vplivala na ekosistem.