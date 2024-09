Objavljeno: 11.9.2024 14:00

Sodišče EU: Irska mora sprejeti Applovih 13 milijard davkov

Redko se zgodi, da se države branijo denarja in davčnih prihodkov, a na Irskem se je v zelo specifični situaciji zgodilo prav to. Evropsko sodišče jo je moralo prisiliti, da Applu zaračuna prenizko odmerjene davke, ki se jih je v desetih letih nabralo za 13 milijard evrov.

Zgodba se dogaja v letih 2003-2013, ko je imel Apple z Irsko posebej davčni sporazum. Po njem je podjetje plačevalo zelo malo davkov, ker so večino dobičkov – in to so na Irskem izjemni, ker se prek te podružnice izvaja prodaja po celotni EU – kanalizirali v davčne oaze. Vse popolnoma legalno in v dogovoru z Irsko.

Evropska komisija ni bila istega mnenja, zato je leta 2016 dogovor razglasila za nezakonito državno pomoč in Irski naložila izterjavo prenizko obračunanih davkov v višini 13 milijard evrov. Na odločitev sta se pritožila Apple in Irska. Sodišče je leta 2020 na prvi stopnji ugotovilo, da je dogovor povsem zakonit, a je Evropska komisija vztrajala. Na drugi stopnji je Sodišče EU sedaj dokončno razsodilo, da takšni bonbončki niso v skladu z evropskim pravom. Irska bo morala sprejeti 13 milijard evrov.

O taktiki izogibanja davkov smo v naši reviji že pisali, a vendarle velja povedati, da se je situacija odtlej spremenila. Danes tovrstne mahinacije v EU niso več možne, podjetja pa plačujejo vsaj minimalne davke.