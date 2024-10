Objavljeno: 3.10.2024 05:00

Slikar v Windows dobil umetno inteligenco za risanje in brisanje

Preporod Microsoftovega Slikarja, ki se je začel minulo leto, se nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo. Slikar in tudi aplikacija Photos dobivata nekaj funkcij umetne inteligence, ki smo jih doslej poznali v konkurenčnih, precej zmogljivejših orodjih. Generative Fill in Generative Erase sta funkciji, ki sta bili še pred dvema leti v Slikarju povsem neverjetni.

Omogočata zelo podobna opravila kot istovrstne funkcije v Photoshopu. Generative Erase pobriše neželene dele slike, denimo ozadje, Generative Fill pa slike dopolni glede na besedilni opis. Uporabljata orodje Cocreator, ki je del računalnikov Copilot Plus. Še ena zanimiva funkcija je Super-Resolution, ki omogoča povečanje ločljivosti zrnatih fotografij, za kar spet uporablja umetno inteligenco. Zmore vse do 4K in to v nekaj sekundah, zagotavlja Microsoft.

Slikar se izdatno prenavlja od lanskega junija. Še leta 2017 je Microsoft dejal, da ga bo ukinil, a se to ni zgodilo. WordPad je na primer res izginil, Slikar, Beležnica in Snemalnik zvonika pa so dobili novo življenje.