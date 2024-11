Objavljeno: 4.11.2024 05:00

Še četrti vodilni uslužbenec FTX obsojen: Sodelovanje s tožilstvom se izplača

Konec oktobra so v ZDA obsodili Nishada Singha, ki je bil tehnični direktor v propadli kriptomenjalnici FTX. Zaradi zglednega sodelovanja z oblastmi je bil obsojen na že prestani čas v priporu in triletno pogojno kazen.

Grozila mu je 75-letna zaporna kazen, zato jo je odnesel res dobro. Sodnik Lewis Kaplan je njegovo sodelovanje opisal kot izredno. Poudaril je tudi, da je bil Singh bistveno manj vpleten v prevaro kot izvršni direktor Sam Bankman-Fried, ki je bil pred tem že obsojen na 25 let zapora, ali njegovo dekle, ki je šla v zapor za dve leti.

Singh je priznal krivdo po vseh šestih točkah obtožnice, ki je vključevala različne finančne prevare in kršitve volilne zakonodaje na področju financiranja. Tožilstvo je dejalo, da so s Singhom dobili vsaj 24-krat in da je izrazil pristno obžalovanje. Za prevare je izvedel šele dva meseca, preden je FTX propadel.