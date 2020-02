SAP je vendarle podaljšal podporo za Business Suite 7

Pred časom smo poročali o precejšnjih razhajanjih med družbo SAP, največjim ponudnikom poslovnih informacijskih sistemov in njihovimi kupci, ki se ne strinjajo nad načrtom, da bi morali svoje obstoječe informacijske sisteme nadgraditi na najnovejši izdelek S/4HANA. To bi morali po dosedanjih načrtih narediti najkasneje do leta 2025, vendar je veliko podjetij že najavilo da to nočejo ali celo ne morejo narediti.

SAP je v začetku februarja 2020 popustil pod pritiskom uporabniških skupin in objavil spremenjeno strategijo, ki predvideva podaljšanje običajne podpore za SAP Business Suite 7 do konca leta 2027, kupci pa bodo lahko z doplačilom podaljšane podpore (extended maintenance) to lahko podaljšali celo do leta 2030. Sočasno so dali vedeti, da bodo zaradi tega raztegnili tudi predvideno življenjsko dobo za najnovejšo generacijo izdelkov S/4HANA, ki bo v navadnem režimu rabe vsaj do konca leta 2040.

Če smo čisto pošteni, informacijska industrija še ni dovolj stara, da bi lahko govorili o konceptu »tipične življenjske dobe« informacijskih sistemov, toda kupci očitno menijo, da malo več kot deset let (SAP Business Suite je bil javnosti predstavljen februarja 2009) ni zadostna doba za tako kompleksen sistem, kot je poslovni informacijski sistem. Zavedati se moramo, da je prenova ali nadgradnja tovrstnih rešitev draga in dolgotrajna aktivnost, ki se zlahka razprostre čez obdobje dveh do treh let.

Če upoštevamo, da veliko kupcev sedanji Business Suite 7 verjetno ni kupila ali nadgradila takoj po predstavitvi, se je marsikatero podjetje ob najavi zdaj že bivše strategije soočilo z napovedjo, da bodo lahko učinke svoje investicije dejansko uživali le nekaj le, pa bodo že morali razmišljati o novem ciklu.

Zadnje ankete med člani uporabniških skupin SAP v posameznih državah sicer kažejo na trend, da podjetja, morda tudi zaradi dosedanjih napovedi družbe SAP, vendarle pripravljajo načrte za prehod na platformo S/4HANA, vendar želijo to narediti na osnovi nove dodane vrednosti, ki ji prinaša nova generacija izdelkov, ne pa prisile proizvajalca. SAP navaja, da je prehod na novo platformo doslej opravilo že 13.800 podjetij. V zadnjem četrtletju so podpisali pogodbo s 1.200 podjetji, kar je 24% več kot v enakem obdobju leta 2018. Pomenljiv je podatek, da je od tega 40% takih, ki so se prvič odločili za izdelke družbe SAP.