Samsungovi telefoni na naročnino

Samsung je napovedal, da bo prihodnji mesec uvedel naročniški model za svoje pametne telefone Galaxy.

Naročnina bo del Samsungove storitve AI Subscription Club, ki bo sprva na voljo v Južni Koreji in ZDA, medtem ko bodo podrobnosti o širjenju na druga tržišča morda razkrite na dogodku Galaxy Unpacked, ki se bo odvil 22. januarja. Naročnina naj ne bi bila pogoj za dostop do zmožnosti umetne inteligence na Samsungovih napravah, ampak bo naročniški model omogočal nižje začetne stroške za dostop do naprav z vgrajeno umetno inteligenco ter vključeval opcijske storitve popravil in vzdrževanja. Funkcije umetne inteligence na pametnih telefonih Galaxy bodo do konca leta 2025 ostale popolnoma brezplačne.

Poleg pametnih telefonov bo Samsung predstavil tudi Ballie, UI robota, ki bo prav tako na voljo v že omenjenem naročniškem modelu. Ballie, ki je bil prvič razkrit pred petimi leti, bo letos izdan v Južni Koreji in ZDA.