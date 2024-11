Objavljeno: 21.11.2024 05:00

Sabotaža prekinila dva internetna kabla v Baltskem morju

Nemški minister za obrambo Boris Pistorius je dejal, da je poškodba dveh podmorskih telekomunikacijskih kablov pod Baltskim morjem, ki so jo zaznali v začetku tedna, plod namernega delovanja. Osumljencev še ni, jasno pa se omenja povezava s sporom z Rusijo.

Napaki sta se pojavili na 1170 kilometrov dolgem kablu med Finsko in Nemčijo in na 218 kilometrov dolgem kablu med Litvo in švedskim otokom Gotland. V preteklosti so bili pod Baltskim morjem sabotirani plinovodi, za kar sta letos glavna osumljenca Ukrajina in Rusija.

Poškodbo telekomunikacijskih kablov so začeli preiskovati švedski, finski, litovski in nemški organi, ki preiskujejo sum sabotaže. Popravilo bo po prvih ocenah trajalo nekaj tednov, resnejših posledic pa zdaj ni. Litva je na primer izgubila petino povezljivosti z mednarodnim internetom, a to ne povzroča težav.