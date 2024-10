Objavljeno: 30.10.2024 05:00

Rusija želi od Googla poltretjo kvintilijardo dolarjev

Ko so v Rusiji pred štirimi leti Googlu izrekli globo v višini 100.000 rubljev na dan, ki se vsak teden podvoji, so sprožili eksponentno funkcijo. Oblasti so Google oglobile, ker na YouTubu ni želel več gostiti več kanalov, ki so jih označili kot prokremeljske in prorežimske. Do danes se je glob nateklo že za poltretjo kvintilijardo dolarjev.

Kvintilijarda (decillion) se zapiše kot 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (triintrideset ničel ima), od Googla pa sedaj zahtevajo plačilo zneska, ki presega vso premoženja sveta. Da niti slučajno ne bo plačan, je postalo jasno že leta 2022, ko je Google v stečaj poslal podružnico Google Rusija. Hkrati so na ameriških in britanskih sodiščih vložili tožbo zoper posameznike, ki so zahtevali obnovitev profilov na YouTubu. S tem je Google preprečil, da bi jih ti tožili izven Rusije.

Google je v Rusiji tudi prenehal nuditi oglase, ker bi sicer kršil zahodne sankcije. Tako ni nobene časovnice, kdaj bi se Google lahko vrnil v Rusijo. Zagotovo pa ne bo plačal zneska, ki bi bolj ustrezal vrednosti asteroida, polnega zlata, kot kakršnikoli realni zahtevi.

The Moscow Times