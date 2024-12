Objavljeno: 26.12.2024 10:00

Rusija v delu države prepovedala rudarjenje kriptovalut

Rusija je v desetih zveznih subjektih za šest let prepovedala rudarjenje kriptovalut, s čimer želijo znižati porabo energije, ki je primanjkuje. Prepoved bo trajala od 1. januarja 2025 do 15. marca 2031. Mogoče so tudi dodatne prepovedi v drugih predelih države, če bo to terjala sicer visoka poraba električne energije.

Rudarjenje kriptovalut so v Rusiji brez omejitev dovolili šele 1. novembra letos. Kdor želi to početi, se mora registrirati pri ministrstvu za digitalni razvoj, porabo energije pa strogo nadzorujejo. Ob tem povejmo, da je od leta 2022 v Rusiji prepovedano plačevanje s kriptovaluti, dovoljeni pa so prenosi v tujino in iz tujine.

Kabinet ministrov je rudarjenje sedaj prepovedal v Dagestanu, Ingušetiji, Kabardino-Balkariji, Karačaj-Čerkesiji, Severni Osetiji, Čečeniji in na okupiranih ukrajinskih območjih Donetsk, Luganska, Zaporožje in Herson.

TASS