Raziskovalci ustvarili gumb Mute za utišanje ljudi v resničnem življenju

Skupina inženirjev je razvila tehnologijo, imenovano akustični roj, sestavljeno iz majhnih robotov, ki se premikajo po prostoru in nadzorujejo ločevanje zvoka okoliških pogovorov.

Tehnologija deluje podobno kot izolacija glasu na telefonu iPhone ali utišanje odvečnih zvokov na brezžičnih slušalkah in drugih pametnih napravah. V nasprotju z obstoječimi rešitvami, ki filtrirajo hrup v ozadju zgolj za eno osebo, akustični roj ustvari zvočni stožec okoli skupin ljudi ter z njim nadzira smer zvoka iz različnih pogovorov. Sistem deluje tako, da robote po vzoru robotskih sesalnikov postavijo v sobo z mikrofoni in ustvarijo govorno območje. Roboti določeno območje nato uporabljajo za sledenje in identifikacijo glasov. S to tehnologijo lahko nato uporabniki med pomembnimi pogovori ali video konferencami utišajo hrup v ozadju.

Inovacija je bila preizkušena v različnih okoljih, kot so kuhinje in pisarne, kjer se je pogovarjalo več ljudi hkrati. Roboti so bili sposobni lokalizirati glasove z natančnostjo 90 odstotkov na razdalji približno pol metra. Tehnologija akustičnega roja je predstavljena v članku objavljenem v Nature Communications. Raziskava je pokazala obetavne rezultate in lahko v prihodnosti prinese inovativne rešitve za upravljanje z zvokom v javnih in zasebnih prostorih.

jY_reUUDGKY