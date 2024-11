Objavljeno: 26.11.2024 23:00

Računsko sodišče okrcalo SPIRIT zaradi afere ZPGOPEK

Lanski informacijski fiasko, ki si ga je privoščila agencija SPIRIT pri zahtevanju, kako naj zavezanci poročajo, je dobil še sodni epilog. Računsko sodišče jo je močno okrcalo in ugotovilo, da je bila pri svojih nalogah neuspešna, zato ji je izreklo več priporočil.

SPIRIT je zahteval, da zavezanci po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ki so bili tudi posredni dobavitelji, na primer najemodajalci strehe za bazne postaje, ki dolgo sploh niso mogli vedeti, da so jih končni odjemalci navedli kot dobavitelje – sami razvijejo aplikacijo in infrastrukturo (API), kamor se bo SPIRIT dvakrat povezal. Da bi SPIRIT pretočil dvakrat 12 vrstic podatkov, je torej moral vsak zavezanec razviti infrastrukturo in programski vmesnik, nato pa prijavna imena in gesla poslati na skupni elektronski naslov agencije, do katerega je imelo dostop večje število zaposlenih.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bil SPIRIT neučinkovit. Agencija ni ustrezno organizirala tehnične podpore, zavezance pa je nesorazmerno obremenila in ni upoštevala varnostnih politik. Na koncu je SPIRIT zamudil z izplačili.

Računsko sodišče