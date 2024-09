Objavljeno: 23.9.2024 05:00

Qualcomm želi kupiti Intel, uradne ponudbe še ni

Utegne se zgoditi, da se bo zgodba pol stoletja starega velikana proizvodnje čipov, ki je pretežni del zgodovine obvladoval trg osebnih računalnikov, končala z nespektakularnim prevzemom. Po neuradnih podatkih je Qualcomm izrazil namero, da Intel v celoti prevzame. Uradne ponudbe še ni, a namera je precej konkretna.

Že v začetku septembra je Qualcomm razmišljal, da bi kupil del podjetja, ki se ukvarja z razvojem in dizajnom novih čipov. Dva tedna pozneje je Intel sporočil, da podjetje prestrukturira in proizvodnjo (torej livarne) izloči v samostojno podjetje, ki bi bilo sicer v Intelovi lasti, a popolnoma samostojno pri poslovanju.

To je seveda kot naročeno za Qualcomm, ki bi tako očiščeni Intel z veseljem prevzel. Po poročanju The Wall Street Journala in The New York Timesa uradne prevzemne ponudbe še niso dali. Tudi ko bi se to zgodilo, bi moral Qualcomm pridobiti še dovoljenja regulatorjev. A če bi vse to steklo brez težav, bi si s tem kupili vstopnico neposredno na trg namiznih računalnikov, medtem ko v mobilnih napravah Qualcomm že vrsto let postavlja smernice.

Takoj po objavi špekulacij o prevzemu je Intelova delnica pridobila tri odstotke, a je še vedno globoko pod ravnim preteklih let. Prvikrat je vrednost 21 dolarjev namreč dosegla davnega leta 1997, danes pa je spet tam. Intel je po borznih cenah vreden okrog 93 milijard dolarjev, Qualcomm pa 169 milijard dolarjev.

Ne glede na razplet pa pomislimo, kako neverjetne so bile ideje, da bi kdorkoli lahko prevzel Intel še pred desetletjem. Spanje na lovorikah je vse to spremenilo.