Objavljeno: 20.12.2024 07:00

Qualcomm: Procesorji Oryon ne uporabljajo ARM-jeve tehnologije

Na sodišču v Delawaru se je začel težko pričakovana obravnava v tožbi med ARM-jem in Qualcommom. ARM trdi, da Qualcomm nima veljavne licence, Qualcomm pa vztraja, da jo je kupil s prevzemom Nuvie. Na naroku je Qualcomm dejal, da je v novih procesorskih jedrih Oryon manj kot odstotek tehnologije ARM.

Podjetje Nuvia so leta 2019 ustanovili trije Applovi inženirji, med njimi tudi Gerard Williams III, ki je bil sedaj zaslišan. Nuvia je razvijala zmogljive in varčne procesorje Phoenix za podatkovne centre, za kar je imela dve ARM-jevi licenci: TLA (Technology Licence Agreement) in ALA (Architecture Licence Agreement). Prva omogoča predelavo obstoječih jeder, druga razvoj lastnik na arhitekturi.

Ko je leta 2021 Nuvio kupil Qualcomm, so se začele težave. ARM trdi, da so Nuviine licence neprenosljive, zato jih Qualcomm ne sme uporabljati. Slednji pa trdi, da je preprosto naslednik podjetja, ki ga je v celoti prevzel. Qualcomm je nato s to licenco začel izdelovati procesorje za namizne računalnike, kar je po ARM-jevem mnenju kršitev ALA. Ker Qualcommu niti na pamet ni padlo, da bi uničil vse dizajne Nuvie izpred prevzema, kar je zahteval ARM, je moral slednji tožiti.

Ključno vprašanje je, ali so novi procesorji iz Qualcomma nastali na podlagi tehnologije ARM ali ne. Williams trdi, da praktično ne, saj je delež ARM-jeve tehnologije manj kot enoodstoten. ARM se s tem seveda ne strinja.