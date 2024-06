Objavljeno: 15.6.2024 11:00

Prvi testi računalnikov s Copilotom+ niso navdušili s hitrostjo

Malo je sistemov, ki podpirajo Copilot na Windows 11, saj gre za zdaj le za procesorje Qualcomm Snapdragon X Elite. Eden izmed takih sistemov je Samsung Galaxy Book4 Edge, ki ima procesor Snapdragon X Elite X1E-78-100. Prvi testi so razočarali.

Na internetu so se znašli rezultati sintetičnih testov, ki so precej slabši od pričakovanj ali napovedi. V Geekbenchu je računalnik dosegel rezultat 1841 v enonitnih operacijah (na enem jedru) in 11537 v večjedrnem testu. To pa je na primer celo manj Applovega procesorja A14 iz leta 2020. V igri Resident Evil Village je prenosnik zmogel 40-50 sličic na sekundo z občasnimi padci.

Procesor je tekel s frekvenco 2,5 GHz, kar je manj od obljubljenih 3,4 GHz za X1E-78-100. Zakaj je takt nižji, ni povsem jasno, lahko pa bi šlo za načrtno odločitev za podaljšanje avtonomije baterije. Ta je sicer zelo spodobna, saj računalnik brez težav uporabljamo cel dan.

Z nestrpnostjo pa pričakujemo preizkuse NPU, ki je ključen za Copilot.