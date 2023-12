Objavljeno: 7.12.2023 08:00

Prisluškujejo nam prek potisnih obvestil!

Izvedeli smo še za en način, kako lahko obveščevalne službe, organi pregona in druge tročrkovne agencije vohunijo za našimi pametnimi telefoni. Ameriški senator Ron Wyden je v pismu pravosodnemu ministrstvu povprašal, kako je s prestrezanjem potisnih obvestil (push notifications). S tem, ko je ta informacija postala javna, sta tudi Google in Apple odvezana molčečnosti. Na dan prihajajo nove informacije.

Potisna obvestila pošiljajo aplikacije na domačo oziroma naslovno stran, da nas obvestijo o pomembnih dogodkih. Vsa ta obvestila tečejo prek Googlovih (na Androidu) ali Applovih (na iOS) strežnikov, kar podjetjema omogoča zajem velikih količin podatkov. To pa diši več državam.

Wyden je v pismu neposredno pozval ministrstvo, naj pripravi zakonske spremembe, ki bodo omogočile javno razkrivanje in razpravo o tovrstnih prijemih. Apple se je hitro odzval in dejal, da je s tem informacija javna, zato lahko posredujejo več informacij v svojih poročilih o transparentnosti. Pred tem jim je namreč zvezna vlada prepovedovala razkrivanja tega vektorja prisluškovanja. Tudi Google je dejal, da se strinja z Wydenovimi pozivi.

Po podatkih vira, na katerega se sklicuje senator, tako tuje kakor ameriške službe od Googla in Apple pridobivajo metapodatkov in prometne podatke, ki so povezani z Applovimi in Googlovimi potisnimi sporočili. Ni javno znano, ko dolgo tovrstno vohunjenje že poteka.

Pismo

Reuters