Prihaja SD kartica z 8 TB prostora

Western Digital je predstavil svojo prihajajočo kartico SD z orjaško kapaciteto shranjevanja podatkov.

Danes v trgovini najdemo kartice SD z največ 2 TB. Vendar so pri proizvajalcu Western Digital letošnjo pomlad obljubili, da se bo kapaciteta do leta 2025 podvojila. Na nedavni konferenci Future Of Memory And Storage v Kaliforniji pa so šli še korak dlje in predstavili kartico SD z 8 TB. Cene in časovnega okvirja izdaje niso razkrili. Poleg tega podjetje preko svoje podružnice SanDisk pripravlja tudi kartico microSD s kapaciteto 4 TB. Oba izdelka napovedujeta, da se bližamo koncu dni, ko so bili potrebni veliki zunanji trdi diski za prenos večje količine datotek.