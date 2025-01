Predstavljen je bil Samsung Galaxy S25

Samsung je na svojem prvem Unpacked dogodku v letu 2025 razkril pametne telefone Galaxy S25.

Glavni poudarek novih naprav je na umetni inteligenci, ki naj bi bila še bolj prilagojena uporabnikom in kontekstom uporabe. Med predstavljenimi napravami so bili modeli Galaxy S25, S25+ in paradni konj Galaxy S25 Ultra. Slednji ima 6,9-palčni zaslon, ohišje iz titana in izboljšano odpornost z zaščitnim steklom Gorilla Armor 2. Izboljšan je tudi ultraširoki objektiv kamere, ki zdaj ponuja 50 MP. Telefon poganja prilagojen procesor Snapdragon 8 Elite, ki ga bomo letos našli v bolj ali manj vseh najzmogljivejših telefonih z Androidom. Digitalno pisalo S Pen ostaja del telefona, vendar brez funkcije Air Commands, da je naprava lažja.

Modela S25 in S25+ sta prejela nadgradnjo pomnilnika RAM na 12 GB ter vključujeta funkcije, kot je ProScaler AI za izboljšanje kakovosti slike v realnem času. Kljub ohranitvi osnovnih specifikacij predhodnikov serije S24, Samsung obljublja boljšo uporabniško izkušnjo na rovaš novega operacijskega sistema One UI 7. Ta vključuje Personal Data Engine, ki uporablja večmodalno strojno učenje za personalizacijo uporabniških izkušenj, ter orodji Audio Eraser in Now Bar, ki prinašata izboljšave pri odstranjevanju šumov iz videoposnetkov in bolj intuitivno obveščanje. Poleg tega so bile dodane nove funkcije v denarnico Samsung Wallet (ta pri nas ne deluje), vključno s storitvama Instant Installment in Tap to Transfer za enostavnejše plačilne izkušnje. Samsung je napovedal tudi Galaxy S25 Edge, tanjšo različico nove serije telefonov, katere specifikacije še niso znane.

Cene telefonov serije Galaxy S25 se bodo v Sloveniji začele pri 919 evrov za Samsung Galaxy S25, 1179 evrov za Samsung Galaxy S25+ in 1469 evrov za Samsung Galaxy S25 Ultra.

3i1OB6wKYms