Objavljeno: 18.9.2024 08:00

Poziv(nik) za eksplozijo

V Libanonu in Siriji je odjeknilo več eksplozij, ki so jih povzročili pozivniki. Razneslo jih je približno istočasno, okrog 15.30 po lokalnem času, pri čemer so poškodovali več kot 2700 ljudi, vsaj osem pa jih je izgubilo življenje. Ni še jasno, kako so lahko pretvorili pozivnike v eksplozivna telesa in jih nato na daljavo sprožili.

Gre za pozivnike, ki so jih nedavno kupili člani terorističnega gibanja Hezbolah za lastno uporabo. Predstavniki gibanja so sprva dejali, da je eksplozije bržčas povzročil malware. Nekateri lastniki naprav naj bi opazili, da so se začele nenavadno greti, zato so jih še pravočasno odvrgli. Podrobnosti o eksplozijah še niso znane, a precej verjetnejša je dolgočasnejša razlaga - vgrajen so imeli eksploziv.

Vemo, da imajo pozivniki litij-ionske baterije. Te se lahko ob preobremenitvi, pregretju ali kratkem stiku vnamejo, kar bi malware teoretično lahko povzročil. V praksi je to precej teže izvesti, pa tudi baterije se vnamejo drugače in ne tako eksplozivno. Druga možnost je, da so napadalci pridobili naprave pred prodajo (supply chain attack) in nato vanje bodisi vgradili eksploziv bodisi jih kako drugače okvarili, da so eksplodirale. To je najbolj verjetno.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. ZDA so izrecno zanikale, da bi bile o napadu obveščene, Izrael pa tudi ni prevzel odgovornosti. Hezbolah neuradno namiguje, da so krivci v Izraelu. Mi pa se namesto tega lahko vprašamo, ali je možno na enak način v orožje spremeniti tudi druge naprave, denimo prenosnike ali telefone. Zdaj vemo, zakaj na letališčih zahtevajo, da prenosnik vzamemo iz torbe, in ga preverijo z rentgenom, včasih pa celo zahtevajo, da ga vključimo.