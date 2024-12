Objavljeno: 6.12.2024 07:00

Podjetje Stoli propadlo tudi zaradi izsiljevalskega virusa

Proizvajalec vodke Stoli iz ZDA je konec novembra vložil zahtevo za začetek postopka prisilne poravnave, saj se je podjetje znašlo v 84-milijonskem dolgu, ki ga ne bodo mogli v celoti poplačati. Njihov izvršni direktor je sedaj razkril, da je pomemben delež k propadu prispeval tudi kibernetski napad letos avgusta.

To seveda ni bil edini razlog, je pa sodu izbil dno. Napad, ki se je zgodil avgusta 2024, je onesposobil računalniško infrastrukturo podjetja v vseh podružnicah. Sanacija škode še poteka, sistem pa bodo ponovno aktivirali šele v prvem četrtletju leta 2025. Napad ni le bistveno vplival na proizvodnjo, temveč je tudi onemogočil izdajanje finančnih poročil in jasno komunikacijo z upniki. Plačila so zato zamujala.

Stoli ima podjetje v ZDA od leta 2013, sicer pa gre za izvorno rusko podjetje, ki se je sprva imenovalo Stolichnaya. V Rusiji je v nemilosti vlade, ker ustanovitelji podpirajo ukrajinski odpor proti invaziji.