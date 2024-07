Objavljeno: 1.7.2024 07:00

Po optičnih vlaknih s hitrostjo 402 Tb/s!

Japonski raziskovalci so dosegli nov svetovni rekord v hitrosti prenosa podatkov po komercialno dostopnem optičnem vlaknu. Na razdalji 50 kilometrov so z uporabo 1505 kanalov dosegli hitrost 402 Tb/s. Dosežek so predstavili na konferenci o prenosu podatkov prek optičnih vlaken, ki je potekala v San Diegu.

Glavnino dela so opravili raziskovalci z NICT-a (National Institute of Information and Communications Technology), sodelovali pa so tudi z Nokia Bell Labs in Aston Institute of Photonic Technologies. Uporabili so šest vrst ojačevalnikov in stabilizator, s čimer so izkoristili 37 THz pasovne širine.

S tem so dosedanje rekorde presegli za 25 odstotkov (prenos podatkov) oziroma 35 odstotkov (pasovna širina). Ključna pri tem rekordu je uporaba komercialno dostopnih optičnih vodnikov in naprav, kar kaže na možnosti za učinkovitejšo uporabo obstoječih tehnologij brez dragih nadgradenj. Poleg pasov (valovnih dolžin svetlobe) E, S, C in L so namreč izkoristili še pasova O in U, ki ju doslej niso.

IEEE