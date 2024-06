Objavljeno: 18.6.2024 10:00

Petina namestitev SQL Server sploh ne dobiva več varnostnih posodobitev

Osnovno pravilo računalniške varnosti je uporaba zakrpane programske opreme, torej najnovejših verzij. Gre tudi s starejšimi, če so podprte in imajo vse varnostne popravke. Zato je zaskrbljujoče, da je na internetu približno petina namestitev Microsoft SQL tako starih, da nameščene verzije sploh niso več podprte.

V podjetju Lansweeper so preverili približno milijon namestitev, je dejal njihov strateg Roel Decneut. Med njimi je bilo 19,8 odstotkov prestarih. Dvanajst odstotkov je še vedno predstavljalo SQL Server 2014, za katerega se podpora konča 9. julija letos – in tedaj bo torej kar tretjina namestitev brez varnostnih posodobitev. Situacija morda ne bo tako tragična, ker bo obstajala še razširjena podpora za SQL Server 2014, ko bo proti plačilu še tri leta možno dobivati posodobitve, a vendarle. Mimogrede, nekaj ljudi ima celo še vedno SQL Server 7!

Decneut, ki je 18 let delal tudi v Microsoftu prav na SQL Serverju 2008 in 2012, je dejal, da problem ni nov. Že tedaj je bilo težko motivirati ljudi, da bi prestopili na nove verzije. Nekaj podobnega smo videli tudi s programskimi jeziki COBOL in FORTRAN, ki še vedno trmasto vztrajata, a to ne povzroča varnostnih ranljivosti. S strežniki SQL pa je drugače.