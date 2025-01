Objavljeno: 29.1.2025 05:00

Panika zaradi DeepSeeka bržčas pretirana

Hude pretrese na borznih trgih, ki jih je povzročil kitajski model DeepSeek, bi lahko označili tudi kot pretirane. Nvidii je odpihnilo kar 17 odstotkov vrednosti, ker so Kitajci model domnevno izurili s šestimi milijoni dolarjev, kar je skoraj stokrat ceneje od ameriških modelov – ki potrebujejo Nvdiine čipe.

A morda to ni čisto res. Prvi pomislek je povsem pragmatičen: če bo cena umetne inteligence bistveno upadla, se bo njena uporaba razširila. To je dobra novica za proizvajalce programske opreme. Slabša pa – vsaj kratkoročno – za Nvidio, Broadcom in tudi ASML, ki proizvajajo čipe ali pa stroje za proizvodnjo čipov.

Toda ali je DeepSeek res stal šest milijonov dolarjev? Dylan Patel iz SemiAnalysis ocenjuje, da je DeepSeek porabil vsaj 500 milijonov dolarjev za nakup grafičnih čipov, ki jih je potreboval za trening svoje umetne inteligence. Resda so uporabili starejše čipe, katerih izvoz na Kitajsko je še dovoljen.

Verjetno bo Nvidia manj prizadeta kot OpenAI, ki pa resnično stavi vse na svoje drage modele umetne inteligence. Če bo DeepSeek vsaj primerljivo dober in cenejši, bodo proizvajalci programske opreme veliko pridobili, Nvidii je načeloma vseeno, OpenAI pa bo ob posel. Dela ga bo stala prav – umetna inteligenca.

Financial Times