Pametno stranišče za 400 ameriških dolarjev

Podjetje Bemis je lansiralo svoj novi izdelek, pametni straniščni sedež Bio Bidet BB-1200, ki predstavlja cenovno ugodnejšo možnost za tiste, ki želijo nadgraditi svoje stranišče z naprednimi funkcijami.

Številnim pametnim napravam se je zdaj pridružil še straniščni sedež podjetja Bemis. Glavna prednost tega sedeža je, da ga je mogoče upravljati prek pametnega telefona z uporabo aplikacije Bemis Living, ki je na voljo za naprave z operacijskima sistemoma iOS in Android. Z njo lahko uporabniki nadzorujejo različne funkcije, kot so neomejena količina tople vode za izpiranje, ogrevan sedež in vgrajen sušilec zraka.

Z aplikacijo lahko dva uporabnika ustvarita svoja osebna profila, kjer si prilagodita tlak, temperaturo vode in samega sedeža. Poleg tega se sedež povezuje prek povezav Bluetooth in Wi-Fi, kar omogoča uporabnikom, da se njihove želene nastavitve aktivirajo takoj, ko sedejo na stranišče. Gostom ali drugim uporabnikom brez nastavljenega profila je na voljo brezžični daljinski upravljalnik, s katerim lahko vseeno uporabljajo vse njegove funkcije.

Za varnost osebnih podatkov uporabnikov naj bi bilo dobro poskrbljeno, saj podjetje Bemis trdi, da njihova aplikacija ne deli osebnih informacij z drugimi, diagnostični podatki, ki jih zbira, pa niso povezani z identiteto uporabnika. Sedež se enostavno namesti na večino standardnih stranišč, stane pa dokaj dostopnih 400 ameriških dolarjev.