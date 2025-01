Pametni gumb za pametni dom

Ena uporabnejših naprav, predstavljenih na sejmu CES, je Flic Duo, pametni gumb, ki ponuja številne možnosti za enostavno in prilagodljivo upravljanje naprav v pametnem domu.

Pametni gumb Flic Duo je mogoče pritrditi na steno ali ga uporabljati kot prenosno napravo, kar uporabnikom omogoča različne načine interakcije s pametnimi napravami. Omogoča več kot 30 programabilnih ukazov na osnovi gibov, da lahko s preprostim potegom ali pritiskom na gumb zaženemo različne funkcije, kot je predvajanje glasbenega seznama, prilagojenega našemu razpoloženju. Gumb se zna prilagajati lokaciji, ko je pritrjen na steno, lahko služi kot stikalo za luči, v roki pa kot upravljalnik glasbe ali drugih naprav. Med drugim ponuja tudi funkcije za večjo varnost, namenjene predvsem starejšim osebam in posameznikom, ki živijo sami. Med te funkcije sodijo zaznavanje padcev ter osebni alarm, ki ga sproži vgrajeni zvočnik. S tem izdelek ne služi le kot priročen upravljalnik za pametni dom, temveč tudi kot pomemben pripomoček za osebno varnost. Pametni gumb podpira standard Matter, kar pomeni, da je združljiv z vsemi glavnimi platformami za pametne domove, vključno z Amazon Alexa, Google Home in Apple HomeKit. Naprava vključuje zamenljivo baterijo, ki ob običajni uporabi zdrži obdobje do treh let.

Flic Duo bo na voljo po promocijski ceni 49 USD od 28. januarja 2025. Prvi kupci ga bodo prejeli v drugi polovici leta 2025.