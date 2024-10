Pametne žarnice ponujajo predogled

Philips je nadgradil svojo aplikacijo Hue z novo funkcijo, ki uporablja obogateno resničnost (AR) za prikaz, kako bodo pametne svetilke osvetlile naš prostor.

Nova različica aplikacije (5.27), ki je na voljo za iOS, iPadOS in Android, nam omogoča, da si na zaslonu telefona predhodno ogledamo sobo s 3D modeli dvanajstih pametnih žarnic Hue, vključno s svetilko Hue Twilight in stropno lučjo Hue Infuse. AR funkcija je trenutno omejena na naprave iPhone Pro in iPad Pro, ki imajo tipalo LiDAR. Zmožnost nam omogoča, da lahko pred nakupom vidimo, kako bodo svetilke spremenile videz prostora z različnimi svetlobnimi učinki in barvami, bodisi podnevi ali ponoči. Poleg te funkcije je nova različica aplikacije dodala tudi možnost Ne moti, ki omogoča nadzor senzorjev gibanja, in izboljšane funkcije za programiranje stikal, kakršno je samodejno vklapljanje luči, ki simulira prisotnost v hiši, ko nas ni doma.