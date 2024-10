Pametna postelja, ki poskrbi za boljši spanec slehernika

Podjetje Sleep Number je predstavilo novo pametno posteljo ClimateCool, ki je zasnovana za ohranjanje optimalne telesne temperature med spanjem.

Pametna postelja ClimateCool z izhodiščno ceno 5.500 ameriških dolarjev, uporabnikom omogoča individualno regulacijo temperature na vsaki strani postelje. Posebna pozornost je namenjena osebam, ki se spopadajo z menopavzo, saj številne ženske v tem obdobju doživljajo nočno potenje in vročinske valove.

Postelja ClimateCool temelji na tehnologiji, ki se uporablja tudi v dražjem modelu Climate360, vendar se osredotoča predvsem na hlajenje telesa. Postelja ima sloje keramičnega gela, sistem za pretok zraka in zračno površino, ki omogočajo odvajanje toplote stran od telesa, ter ohranjanje prijetne temperature med spanjem. Združljiva je z novimi SmartTemp programi, razvitimi v sodelovanju z medicinsko fakulteto Northwestern University, in uporabnikom omogoča, da izberejo med dvema načinoma hlajenja, All Night Cooling za stalno ohlajanje in Deep Sleep Cooling za zmanjšanje motenj spanja sredi noči.

Kot vse pametne postelje Sleep Number tudi ClimateCool omogoča prilagajanje trdote ležišča in spremljanje kakovosti spanja prek aplikacije Sleep Number.