Objavljeno: 17.9.2024 06:00

Originalni Flappy Bird se ne vrača

Ena najbolj priljubljenih iger minulega desetletja, Flappy Bird, je izginila tako nenavadno, kot se je pojavila. Sedaj pa se je zdelo, da se igra vrača, a je njen prvotni avtor jasno povedal, da z morebitno oživitvijo nima nič. Najverjetneje gre za kriptoprevaro.

V svojem značilen odrezavem slogu je na X-u zapisal, da ni povezan z novo igro, da ni ničesar prodal in da ne podpira kriptovalut. Na internetu se je namreč pojavila Fundacija Flappy Bird, ki je trdila, da v sodelovanju s prvotnim avtorjem Dongom Nguyenom razvija novo inkarnacijo igre. A raziskovanje je pokazalo, da je vse skupaj zelo nenavadno.

Igra je drugačna, ima druge ptice, drugačne škatle in bonuse, a je osnovna zamisel videti enaka. Hkrati pa se sumljivo pojavlja omemba Solane in Weba 3.0, kar je vzbudilo pomisleke. Igra je torej povezana s kriptosvetom in z NFT-ji. Četudi bo igra res ugledala luč sveta, ne bo imela s staro igro nič skupnega.

