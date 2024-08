Objavljeno: 28.8.2024 05:00

Odstopil Intelov član uprave in vodja proizvodnje

Odstopil je član Intelove uprave Lip-Bu Tan, ki se po uradnih razlagah poslavlja iz osebnih razlogov. V življenju naj bi spremenil prioritete, še vedno pa ostaja podpornik delovanja podjetja in dela, so zapisali v prijavi regulatorju. A viri iz podjetja pravijo precej drugače.

Po neuradnih podatkih so med direktorjem Patom Gelsingerjem in drugimi menedžerji na eni strani ter Lip-Bu Tanom na drugi strani nastala precejšnja nesoglasja o nadaljnjih korakih, s katerimi se želi podjetje izvleči iz globoke luknje. Lip-Bu Tan je bil do leta 2022 direktor podjetja Cadence Design, nato pa so ga pritegnili k Intelu, ki je že tedaj snoval reorganizacijski načrt. Lani je dobil Lip-Bu Tan pooblastila za vodenje proizvodnje.

Neuradno naj bi sčasoma postajal čedalje manj zadovoljen z velikanskim številom zaposlenih, odnosom do dela, Intelovim notranjim ustrojem, zbirokratiziranostjo in izogibanjem vsakršnemu tveganju. Intel se je vedel kot ostareli mastodont, zato je naposled zapustil podjetje.

To se spopada z zaostankom pri razvoju umetne inteligence, nezanesljivimi procesorji in defekti, razvojnim zaostankom in slabo prognozo. Intel je v najslabši kondiciji v zadnjih petdesetih letih, ukinili so izplačila dividend, režejo investicije in razvoj. Intelova pomembna prednost je prav lastna proizvodnja, ki pa je potrebovala prenovo. Tan si je zamislil svoj načrt, ki pa ga je uprava zavrnila in ohranila status quo.