Objavljeno: 29.8.2024 07:00

Odstopil Applov finančni direktor Luca Maestri

Po desetletju odstopa Applov finančni direktor Luca Maestri, ki bo ostal v podjetju z drugimi nalogami. Namesto izvršne funkcije finančnega direktorja bo postal vodja enote za informacijske sisteme in tehnologijo, informacijsko varnost, nepremičnine in razvoj.

Maestri se je Applu pridružil leta 2013, kamor je prišel z iste funkcije v Xeroxu. V Applu je finančni direktor postal po vsega letu dni, kjer je nasledil Petra Oppenheimerja. Tedaj je bil Applov letni promet 183 milijard dolarjev, danes je 383 milijard dolarjev. Hkrati Apple za odkupe lastnih delnic nameni 100 milijard dolarjev. Maestri je bil eden ključnih akterjev, ki so omogočili strm vzpon podjetja v zadnjem desetletju, ki raste tudi, kadar prodaja iPhonov ali iPadov pada.

Novi finančni direktor bo postal Kevan Parekh, ki je bil doslej podpredsednik za plan in analize. Parekh je v podjetju enajst let, pred tem pa je delal v Thomson Reutersu in General Motorsu.

Spomnimo, da je Apple minuli teden najavil tudi razkosanje oddelka za App Store, kar so posredno vzpodbudili evropski regulatorji.