Objavljeno: 29.7.2024 07:00

Obsodili očeta ruskega interneta

Rusko sodišče je 72-letnega Alekseja Soldatova obsodilo na dvoletno kazen, ki jo bo preživel v delovni koloniji. Moskovsko sodišče je minuli ponedeljek odločilo, da je Soldatov nezakonito prenesel pravice za več naslovov IP na neko češko podjetje. Soldatov in soobtožena Jevgenij Antipov in Andrej Škitin obtožbe zavračata.

Njegov sin Andrej Soldatov, ki živi v izgnanstvu v tujini, je obtožbe označil kot absurdne. Dejal je, da je bil oče obsojen na hujšo kazen, kot jo je sploh zahtevalo tožilstvo, obenem pa je neozdravljivo bolan. Aleksej Soldatov je v 80. in 90. letih minulega stoletja postavil temelje ruskega interneta, medtem ko je deloval na ruskem jedrskem inštitutu Kurčatov. Do leta 2010 je bil celo v vladi, saj je bil minister za telekomunikacije, nato pa je zaradi nesoglasij odstopil.

Trojico so leta 2019 obtožili prenosa naslovov IP, kasneje pa so obtožnico spremenili v milejšo zlorabo položaja. Andrej Soldatov trdi, da so se težave začele po letu 2014, ko je njegov oče zavrnil prenos domene .su (Sovjetska zveza) na rusko agencijo.