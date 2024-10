Objavljeno: 28.10.2024 05:00

Nvidia prehitela Apple in Microsoft

Potem ko je bila junija Nvidia za kratek čas največ vredno podjetje na svetu, je konec oktobra ponovila dosežek. V petek, 25. oktobra, je tržna kapitalizacija podjetja dosegla 3,53 bilijona dolarjev, s čimer je prehitela Apple. Microsoft nekoliko zaostaja in je s 3,2 bilijona dolarjev na tretjem mestu.

Omenjena trojica se na vrhu izmenjuje, saj je bil v začetku leta na prvem mestu Apple, potem od februarja do junija Microsoft, nato za nekaj dni Nvidia, potem pa Apple. Vrednost vseh podjetij poganja vzpon umetne inteligence. Nvidia izdeluje čipe zanjo, Microsoft je velik ponudnik teh storitev in solastnik OpenAI, Apple pa je tehnološki gigant z iPhonom in sorodnimi izdelki.

Nvidiine delnice je podžgala rast prihodkov TSMC-ja, ki zanjo izdeluje čipe. Več kot 50-odstotna rast dobička TSMC-ja kaže, da vlaganj v strojno opremo za umetno inteligenco še ni konec. Nvidia sicer pričakuje 82-odstotno rast prihodkov.

Nvidia, Apple in Microsoft predstavljajo že petino indeksa 500 največjih ameriških podjetij (SP500), kar je koncentracija brez primere v zgodovini. Letos je Nvidia pridobila že 190 odstotkov vrednosti.