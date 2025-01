Objavljeno: 13.1.2025 05:00

Nova skupina prijateljev Chromiuma slaba novica za Firefox

Pričakovali bi, da sta Fundacija Linux in Mozilla naravna zaveznika, a tudi to se spreminja. Fundacija Linux je skupaj z Microsoftom, Meto, Opero in Googlom ustanovila skupino podpornikov brskalnikov, ki temeljijo na Chromiumu.

Fundacija ni le ustanovni član, je vodila in zagovarjala ustanovitev skupine (Supporters of Chromium-Based Browsers). Dejali so, da s tem vzpostavljajo nevtralni prostor za različne deležnike, ki segajo od industrije do akademije, za sodelovanje na projektih v ekosistemu Chromium. Gre za odprtokodni pogon za brskalnike, katerega največji predstavnik je Chrome, ni pa edini. V resnici so dandanes razen Firefoxa vsi večji brskalniki chromiumski.

Nova skupina bo omogočila več koordinacije, aktivnejše sodelovanje pri razvoju in enakopravnejši položaj v primerjavi z Googlom, ki je bil lani na primer odgovor za 94 odstotkov novih vnosov v kodo (commits). Seveda pa to postavlja vprašanja, kaj se bo zgodilo s Firefoxom. Ta ima že danes vsega šestodstotni delež, Mozilla pa čedalje teže tekmuje s Chromiumom.