Objavljeno: 10.9.2024 05:00

Northvolt v težavah zaradi manjšega povpraševanja po električnih vozilih

Švedski baterijski gigant Northvolt je včeraj sporočil, da bo zavoljo krčenja stroškov prisiljen odpuščati in zmanjševati proizvodnjo. Podjetje, ki je doslej hitro raslo, občuti spremembe na evropskem trgu električnih vozil, ki se močno ohlaja. Da bi zagotovili preživetja podjetja, bodo potrebni drastični ukrepi, je dejal izvršni direktor Peter Carlsson.

BMW, ki je ena največji strank podjetja, je na primer preklicala dve milijardi evrov težko naročilo baterij. Podjetje je zato prisiljeno iskati druge strateške partnerje, prav tako pa bodo začasno ustavili proizvodnjo katodnih materialov na severu Švedske v kraju Skellefteå. Za zdaj niso preklicali napovedanega zagona proizvodnje v Nemčiji in Kanadi niti druge tovarne, ki jo na Švedskem gradijo skupaj z Volvom.

Northvolt bo moral tudi odpuščati. Lani so ustvarili 1,2 milijarde evrov izgube, predlani pa 285 milijonov evrov. Letos so obeti še slabši, povpraševanje po baterijah pa praktično stagnira in se je povečalo le za 1,3 odstotka. Hud pritisk čutijo tudi iz Kitajske, kjer je proizvodnja cenejša in množičnejša.