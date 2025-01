Objavljeno: 21.1.2025 07:00

Nokia je leta 2007 vedela, kaj jo bo pokopalo

Nokia je v začetku januarja na univerzi Aalton na Finskem predstavila svoj Design Archive, v katerem se najde marsikaj zanimivega. Med bolj udarnimi dokumenti je interna predstavitev iz leta 2007, v kateri je Nokia pravilno ocenila prelomnost izida iPhona.

Gre za interno predstavitev, ki je nastala januarja 2007, nekaj dni po predstavitvi originalnega iPhona na sejmu Macworld Expo. V njej je Nokia pravilno ocenila, da bo novi uporabniški vmesnik postavil nove standarde za uporabniško izkušnjo. Tedanji telefoni so imeli fizične tipkovnice, kar je iPhone spremenil. Microsoft in BlackBerry temu nista verjela, Nokia pa je bila do te možnosti povsem odprta.

V predstavitvi je Nokia sorazmerno pravilno prepoznala, kaj je treba spremeniti. To sprememb pa ni prišlo in Nokia je – 18 let pozneje – s trga pametnih telefonov izbrisana. Lahko bi bilo drugače!